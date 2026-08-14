La chaleur amorce une grenade oubliée depuis 1945 en France

Une grenade au phosphore de la Seconde Guerre mondiale s'est amorcée à cause de la chaleur dans un étang asséché à Ramonchamp, Vosges. Les démineurs sont intervenus mardi pour la neutraliser sans incident.

AFP Agence France-Presse

Un étang vosgien asséché par les vagues de chaleur successives de l'été a révélé une grenade au phosphore de la Seconde Guerre mondiale qui a été amorcée par la chaleur, a-t-on appris vendredi auprès de la gendarmerie.

Les pompiers sont intervenus mardi peu après 16 heures sur la commune de Ramonchamp, dans les Vosges, après la découverte d'un «objet métallique cylindrique» qui dégageait «une fumée blanche et irritante», a indiqué la gendarmerie à l'AFP, confirmant une information du journal Vosges Matin.

«La chaleur aurait amorcé l'obus»

L'engin est une grenade au phosphore type M15 immergée dans un étang et qui s'est retrouvée à l'air libre en raison de la sécheresse et de la baisse du niveau de l'étang. A leur arrivée, les pompiers ont aperçu «quelques petites flammes» en sortir, précise la même source. «La chaleur aurait amorcé l'obus».

Un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place et les démineurs sont intervenus pour détruire l'obus dans une carrière de la commune. Il n'y a eu «ni incident, ni blessé», selon la gendarmerie. Les conditions météorologiques provoquent l'assèchement progressif des cours d'eau, des lacs et des étangs des Vosges.

Entre le 10 et le 13 août, les autorités ont ainsi enregistré trois interventions pour la découverte d'engins militaires sortant de plans d'eau. La gendarmerie rappelle qu'en cas de découvertes de ce type, il ne faut «pas toucher l'objet» et prévenir la mairie ou la gendarmerie.