Une alerte enlèvement a été déclenchée mardi soir pour une fillette de 3 ans kidnappée à Alençon, en France. L'enfant, prénommée Khuslen, aurait été enlevée par son père qui pourrait avoir fui dans une Peugeot 308 blanche.

Une fillette de 3 ans enlevée dans la ville française d'Alençon

Une fillette de 3 ans enlevée dans la ville française d'Alençon

1/2 La fillette, âgée de 3 ans, se prénom Khuslem Photo: AFP

Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi soir pour retrouver une fillette de 3 ans enlevée la veille dans la soirée dans la ville française d'Alençon (Orne), a annoncé le ministère de la Justice. L'enfant, prénommée Khuslen et d'origine mongole, a été enlevée vers 21h40 lundi selon l'alerte enlèvement diffusée, et son ravisseur présumé, son père, pourrait avoir pris la fuite dans un véhicule blanc Peugeot 308.

L'enfant à «la peau mate», «yeux et cheveux noirs» et «mèche sur le front», portait «un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey» au moment des faits, précise l'alerte qui décrit le ravisseur présumé comme portant «une grosse tache rouge dans le cou», et comme étant vêtu d'"un pull vert» et de baskets.

L'alerte ajoute que le suspect, âgé de 36 ans, mesure 1,69 m, et a «l'allure mince», les cheveux bruns» et «les yeux noirs». Les autorités enjoignent quiconque susceptible d'avoir localisé l'enfant de ne pas intervenir directement mais d'appeler le 197 ou d'envoyer un email à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr