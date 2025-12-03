Cinq hommes ont été arrêtés à Valence pour proxénétisme sur des mineures âgées de 12 à 17 ans. L'enquête a révélé un réseau opérant dans plusieurs villes françaises, impliquant six adolescentes en situation précaire.

AFP Agence France-Presse

Cinq hommes soupçonnés de proxénétisme sur des adolescentes âgées de 12 à 17 ans ont été mis en examen à Valence et placés en détention provisoire, a-t-on appris mercredi de source policière.

Six victimes ont été identifiées, des adolescentes de 12 à 17 ans, qui se prostituaient dans des hôtels et des logements de type Airbnb à Valence, Avignon, Marseille, Saint-Étienne et Perpignan, a précisé à l'AFP Elora Despringre, cheffe de la police judiciaire de Drôme-Ardèche, confirmant une information de ICI Drôme-Ardèche (ex-France Bleu) et du journal Le Dauphiné Libéré.

Les six adolescentes sont «en rupture scolaire et en rupture familiale» et «placées dans des foyers, avec un parcours de vie difficile», selon cette source. Quatre d'entre-elles ont été entendues en garde à vue, deux ont fait l'objet d'audition libre, selon la police, précisant que toutes ont été libérées et remises à des foyers.

Une dizaine de clients retrouvés

«Les proxénètes ont entre 19 et 27 ans», dont quatre sont originaires de Valence et un de Saint-Etienne, a ajouté la commissaire Despringre. Une dizaine de clients ont été identifiés dans la Drôme et sont convoqués par la justice pour être jugés.

L'enquête avait démarré cet été, côté police après avoir été alertée par la mère de l'une des jeunes filles, et puis avec les gendarmes de Crest (sud de Valence) qui enquêtaient de leur côté sur une jeune fille de 12 ans en fugue et s'étaient aperçus qu'elle se prostituait. Les investigations ont ensuite été centralisées au sein du Service interdépartemental de la police judiciaire à Valence pour permettre de démanteler ce réseau qui opérait au moins depuis le début de 2025, selon la police.