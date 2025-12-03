Cinq hommes soupçonnés de proxénétisme sur des adolescentes âgées de 12 à 17 ans ont été mis en examen à Valence et placés en détention provisoire, a-t-on appris mercredi de source policière.
Six victimes ont été identifiées, des adolescentes de 12 à 17 ans, qui se prostituaient dans des hôtels et des logements de type Airbnb à Valence, Avignon, Marseille, Saint-Étienne et Perpignan, a précisé à l'AFP Elora Despringre, cheffe de la police judiciaire de Drôme-Ardèche, confirmant une information de ICI Drôme-Ardèche (ex-France Bleu) et du journal Le Dauphiné Libéré.
Les six adolescentes sont «en rupture scolaire et en rupture familiale» et «placées dans des foyers, avec un parcours de vie difficile», selon cette source. Quatre d'entre-elles ont été entendues en garde à vue, deux ont fait l'objet d'audition libre, selon la police, précisant que toutes ont été libérées et remises à des foyers.
Une dizaine de clients retrouvés
«Les proxénètes ont entre 19 et 27 ans», dont quatre sont originaires de Valence et un de Saint-Etienne, a ajouté la commissaire Despringre. Une dizaine de clients ont été identifiés dans la Drôme et sont convoqués par la justice pour être jugés.
L'enquête avait démarré cet été, côté police après avoir été alertée par la mère de l'une des jeunes filles, et puis avec les gendarmes de Crest (sud de Valence) qui enquêtaient de leur côté sur une jeune fille de 12 ans en fugue et s'étaient aperçus qu'elle se prostituait. Les investigations ont ensuite été centralisées au sein du Service interdépartemental de la police judiciaire à Valence pour permettre de démanteler ce réseau qui opérait au moins depuis le début de 2025, selon la police.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h