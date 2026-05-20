Une montre Richard Mille estimée entre 700'000 et un million d'euros a été volée au Palm Beach de Cannes lors d'une bousculade sur la Croisette, en pleine effervescence du festival de cinéma.

AFP Agence France-Presse

Une montre de luxe d'une valeur estimée entre 700'000 euros et un million d'euros a été volée à un particulier au sein du prestigieux hôtel Palm Beach de Cannes, dans le sud de la France, où se déroule le plus grand festival de cinéma au monde, a appris mercredi l'AFP de source policière. Le bijou de marque Richard Mille a été dérobé lors d'une bousculade près des toilettes de l'établissement situé sur la Croisette, célébrissime promenade cannoise, a poursuivi cette même source.

Chaque saison, des voleurs hyper spécialisés et très organisés tentent de subtiliser les bijoux de riches touristes étrangers venus assister aux festivités, forçant les autorités à durcir leur dispositif de sécurité. L'an dernier, plus d'une douzaine de vols ou tentatives de vols de montres de luxe ont été recensés en deux mois dans la ville, selon le parquet.

Pour réintroduire ces pièces dans les circuits de revente, les réseaux les plus sophistiqués sont capables de falsifier les numéros de série et de fournir les boîtes et les faux certificats nécessaires.