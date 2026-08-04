La femme attaquée et brûlée par son compagnon est décédée

Près de deux semaines après qu'un trentenaire s'est immolé avant de prendre dans ses bras sa compagne à Lens (Pas-de-Calais), cette dernière est décédée dimanche des suites de ses blessures à l'hôpital, a annoncé mardi le parquet de Béthune. Le 22 juillet, un homme âgé de 37 ans avait mis le feu à la cuisine de son domicile, où il s'était immolé avant de prendre sa compagne et leur nouveau-né dans ses bras, selon le parquet.
L'homme est décédé sur place. Sa compagne, âgée de 38 ans, ainsi que leur bébé âgé de trois mois avaient été immédiatement pris en charge par les secours, avec leurs pronostics vitaux engagés, toujours selon cette source. La femme avait été envoyée à l'hôpital de Lyon, où elle est décédée, a précisé mardi Emilie Droit, procureure adjointe de Béthune, confirmant des informations de médias locaux.
Nourisson hospitalisé
Le nourrisson est «toujours hospitalisé» et «son état s'est un peu amélioré mais reste précaire», selon Emilie Droit. Trois autres enfants du couple, âgés de 7, 11 et 13 ans, présents au domicile au moment des faits, avaient également été pris en charge par les secours.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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Ils sont désormais sortis de l'hôpital et «vont progressivement être entendus», selon le parquet. L'enquête, ouverte pour «tentative d'homicide par conjoint» et «tentative d'homicide sur mineur de 15 ans», confiée au service local de police judiciaire de Lens, «se poursuit», a ajouté cette source. En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 96 en 2023, soit une augmentation de 11%, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).