Une femme de 38 ans est décédée à Lyon des suites de l'immolation par son conjoint à Lens le 22 juillet. Le nourrisson du couple reste hospitalisé, tandis que trois autres enfants ont survécu.

La femme attaquée et brûlée par son compagnon est décédée

La femme attaquée et brûlée par son compagnon est décédée

AFP Agence France-Presse

Près de deux semaines après qu'un trentenaire s'est immolé avant de prendre dans ses bras sa compagne à Lens (Pas-de-Calais), cette dernière est décédée dimanche des suites de ses blessures à l'hôpital, a annoncé mardi le parquet de Béthune. Le 22 juillet, un homme âgé de 37 ans avait mis le feu à la cuisine de son domicile, où il s'était immolé avant de prendre sa compagne et leur nouveau-né dans ses bras, selon le parquet.

L'homme est décédé sur place. Sa compagne, âgée de 38 ans, ainsi que leur bébé âgé de trois mois avaient été immédiatement pris en charge par les secours, avec leurs pronostics vitaux engagés, toujours selon cette source. La femme avait été envoyée à l'hôpital de Lyon, où elle est décédée, a précisé mardi Emilie Droit, procureure adjointe de Béthune, confirmant des informations de médias locaux.

Nourisson hospitalisé

Le nourrisson est «toujours hospitalisé» et «son état s'est un peu amélioré mais reste précaire», selon Emilie Droit. Trois autres enfants du couple, âgés de 7, 11 et 13 ans, présents au domicile au moment des faits, avaient également été pris en charge par les secours.

Ils sont désormais sortis de l'hôpital et «vont progressivement être entendus», selon le parquet. L'enquête, ouverte pour «tentative d'homicide par conjoint» et «tentative d'homicide sur mineur de 15 ans», confiée au service local de police judiciaire de Lens, «se poursuit», a ajouté cette source. En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 96 en 2023, soit une augmentation de 11%, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).