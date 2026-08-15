Une famille française a été secourue après avoir dérivé plus de 16 heures au large de Koh Samui. Leur jet-ski s'était retourné, laissant le père et ses deux jeunes fils épuisés mais sains et saufs.

AFP Agence France-Presse

Une famille française a été secourue après avoir dérivé pendant plus de 16 heures au large de l'île thaïlandaise de Koh Samui, où son jet-ski s'était retourné, a annoncé samedi à l'AFP un responsable local.

Ce père de famille de 50 ans et ses deux fils de cinq et sept ans ont été emmenés à l'hôpital pour examens, mais ont pu sortir peu après, selon Amorn Chomchoey. «Nous les avons retrouvés épuisés, ils avaient avalé beaucoup d'eau de mer», a expliqué ce responsable du gouvernement local. «Ils étaient pâles, surtout les garçons.» Leur père avait loué un jet-ski sur l'île de Koh Samui, destination touristique populaire du golfe de Thaïlande, vers 17H (10H GMT) jeudi.

Le loueur s'est inquiété en ne voyant pas la famille revenir à l'heure prévue et a alerté les secours ainsi que les autorités, a expliqué la même source. Les trois ont été retrouvés vers 10H vendredi.

Les enquêteurs cherchent à déterminer pourquoi le jet-ski s'est retourné après seulement un peu plus de 15 minutes de navigation, a indiqué à l'AFP le secrétaire de responsable, ajoutant que le père s'était présenté comme un pilote expérimenté. Mais le loueur de jet-skis a indiqué aux médias locaux que la famille semblait s'être aventurée en dehors de la zone autorisée prévue par le contrat de location.

«Ils ont survécu»

Des images du sauvetage diffusées par le bureau du district de Koh Samui montrent le jet-ski presque entièrement immergé. L'un des garçons se tenait sur sa partie encore émergée, tandis que le père flottait juste à côté. Les deux portaient un gilet de sauvetage.

Dans cet extrait, on entend un secouriste crier «calmez-vous», puis «ils ont survécu», avant d'aider l'un des garçons à monter à bord d'un bateau et de donner de l'eau potable à la famille. Selon des responsables, les Français sont restés en Thaïlande pour poursuivre leurs vacances.



