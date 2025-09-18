DE
«Une chaîne d'extrême-droite»
La boss de France télévisions tire à boulet rouge contre CNEWS

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, qualifie CNews de «chaîne d'extrême droite» dans une interview au «Monde». Cette déclaration intervient dans le contexte de conflit avec les médias du groupe Bolloré concernant l'affaire Legrand-Cohen.
Publié: 07:40 heures
Delphine Ernotte ne mâche pas ses mots au sujet de CNEWS.
Photo: AFP
CNews est «une chaîne d'extrême droite», a accusé la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, jeudi dans une interview au «Monde». L'audiovisuel public est actuellement en plein conflit les médias de la galaxie Bolloré au sujet de l'affaire Legrand-Cohen.

«Il faut admettre que CNews est un média d'opinion. Qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite!», a déclaré la dirigeante du groupe public. C'est la première fois qu'elle emploie ce qualificatif au sujet de la chaîne info.

