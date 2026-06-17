Des élèves planchent 4h sur le mauvais sujet du bac

Une erreur dans la distribution des sujets au bac à Besançon a contraint 22 élèves à composer sur un sujet erroné. Le rectorat assure qu'ils n'auront pas à repasser l'examen.

AFP Agence France-Presse

Vingt-deux élèves d'un lycée de Besançon, dans l'est de la France, ont planché mercredi sur le mauvais sujet de l'épreuve d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques du baccalauréat, à la suite d'une erreur dans la distribution des copies, a-t-on appris auprès du rectorat.

Ces candidats ont planché durant quatre heures sur le sujet initial alors que décision avait été prise préalablement de diffuser le sujet de secours, pour des raisons que le rectorat de l'académie de Besançon n'a pas précisées à l'AFP.

«Le sujet d'origine n'aurait pas dû être distribué», car «les organisateurs avaient reçu l'ordre de distribuer les sujets de secours», a indiqué le rectorat.

Alors que traditionnellement, les copies, anonymisées, sont réparties auprès de multiples correcteurs, celles des candidats concernés par l'erreur «feront l'objet d'une correction unique et isolée». En conséquence, les 22 élèves n'auront pas à repasser l'épreuve, a assuré le rectorat à l'AFP.