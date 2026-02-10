Une Suédoise de 56 ans a déposé plainte à Paris, affirmant avoir reconnu son violeur des années 1990 sur des fichiers liés à Jeffrey Epstein. Elle accuse un certain Daniel S. de viol et de traite humaine.

AFP Agence France-Presse

Une Suédoise de 56 ans a porté plainte mardi à Paris, affirmant avoir reconnu, sur une photo présente dans les fichiers Epstein, un homme qu'elle accuse de viol dans les années 1990, a appris l'AFP de source proche du dossier. Ebba Karlson accuse Daniel S., rencontré en Suède, de l'avoir fait venir à Monaco puis en France, lui promettant une carrière de mannequin, selon cette plainte dont l'AFP a eu connaissance et déposée auprès du parquet de Paris.

Elle l'accuse de l'avoir ensuite violée dans le local piscine d'une maison à Cannes (sud), avant de la conduire auprès de Gérald Marie, l'un des anciens directeurs de l'agence de mannequins «Elite». Elle a porté plainte pour viol en 2020 contre Gérald Marie, une procédure classée pour prescription. Mais elle n'avait pas porté plainte contre Daniel S., car elle ne connaissait pas son identité.

Trente-six ans plus tard, elle affirme l'avoir reconnu sur des photos publiées par le ministère de la justice américain dans le cadre de l'affaire Epstein. Son petit ami de l'époque, qui avait rencontré Daniel S., affirme l'avoir également reconnu. Le nom de Daniel S. apparaît dans de nombreux échanges avec Jeffrey Epstein publiés par le ministère de la Justice, consultés par l'AFP.

«Madame Karlsson souhaite que le parquet de Paris se saisisse de (sa) plainte afin de permettre une enquête sur des faits de viol et de traite des êtres humains, destinée à analyser le mode opératoire de Daniel S., à déterminer si ces agissements sont répétés, à mettre en lumière un fonctionnement et, le cas échéant, à identifier d'éventuelles victimes de faits non prescrits», a déclaré son avocate, Anne-Claire Lejeune, contactée par l'AFP. Le mis en cause n'a pas pu être joint dans l'immédiat par l'AFP.