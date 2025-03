Sollicité par l'AFP, Sanofi n'a pas réagi dans l'immédiat. Photo: keystone-sda.ch

Le groupe Sanofi a été mis en examen fin novembre 2024 pour plusieurs infractions dans l'enquête portant sur de possibles rejets toxiques de son usine à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), mais a échappé à ce stade au principal grief, celui de mise en danger de la vie d'autrui, a appris l'AFP mardi de source proche du dossier.

Mise en danger d'autrui

Le parquet de Paris a confirmé à l'AFP que Sanofi avait été mise en examen le 28 novembre pour un délit, obstacle à un contrôle administratif environnemental, et pour deux infractions contraventionnelles: exploitation d'une installation classée sans respect des règles générales et prescriptions techniques et non-déclaration d'accident ou d'incident par l'exploitant d'une installation classée. Le groupe a en revanche été placé, à ce stade, sous le statut de témoin assisté pour l'infraction la plus lourde, mise en danger d'autrui, selon le parquet. Sollicité par l'AFP, Sanofi n'a pas réagi dans l'immédiat.

L'association France Nature Environnement (FNE) avait révélé ces rejets toxiques hors normes en 2018 de valproate de sodium, composant de la Dépakine, un médicament anti-épileptique accusé d'être à l'origine de troubles neuro-développementaux chez les enfants. En juin 2020, la Fédération nationale des industries chimiques CGT, le Syndicat CGT des industries chimiques Sisteron et Mourenx et l'Union locale CGT de Mourenx, Bassin de Lacq-Orthez et environs avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile pour obtenir la saisie d'un juge d'instruction du pôle santé publique du tribunal de Paris. L'information judiciaire avait été ouverte en août 2022.

Pas de seuil limite selon Sanofi

Lors de la révélation par l'AFP de l'ouverture de ces investigations, quelques mois plus tard, Sanofi avait indiqué que «le procédé de fabrication du valproate de sodium» générait «certaines émissions atmosphériques pour lesquelles aucun seuil n'était fixé jusqu'en 2018».«C'est uniquement à partir de 2018 qu'un arrêté préfectoral a établi des seuils d'émissions de valproate de sodium», ajoutait le groupe, indiquant qu'il avait «entrepris un large programme d'investissements sur son installation de Mourenx qui répond à toutes les prescriptions préfectorales en matière d'émissions».

Des citoyens touchés

«On peut démontrer que certains des riverains ont été contaminés par la Dépakine», soutient mardi Charles Joseph-Oudin, avocat d'une riveraine partie civile et de l'Association des victimes de la Dépakine (Apesac). Une quinzaine de riverains sont en train de se constituer parties civiles dans ce dossier, selon le conseil. Dans une autre information judiciaire, ouverte en 2016 et portant sur le coeur du scandale de la Dépakine et ses impacts éventuels sur la santé, le groupe est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires depuis 2020.