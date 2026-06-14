Un adolescent de 17 ans a été abattu dans le quartier de la Petite Hollande dimanche. La police enquête sur les circonstances encore floues du meurtre.

AFP Agence France-Presse

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte dimanche à Montbéliard (Doubs) après qu'un adolescent de 17 ans a été mortellement blessé par balle dans la nuit, selon le parquet.

Les secours, prévenus à 1h15 du matin, ont constaté «un impact de projectile d'arme à feu au niveau de la main et de la fesse droite» de l'adolescent, retrouvé inconscient et décédé à 2h40 des suites de ses blessures, a détaillé dans un communiqué le procureur Paul-Édouard Lallois.

Victime connue des services de police

Une douille a été retrouvée à proximité de la victime et du sang a éclaboussé la porte du hall d'immeuble devant lequel l'adolescent a été retrouvé dans le quartier populaire de la Petite Hollande. Des riverains ont entendu une détonation, selon la même source.

La victime habitait le quartier et faisait l'objet de poursuites pour des violences en réunion. Les circonstances du drame sont «particulièrement nébuleuses» et aucune piste n'est privilégiée à l'heure actuelle, souligne le magistrat qui a ordonné une autopsie du corps.

Deux jeunes hommes ayant donné l'alerte, âgés de 20 et 16 ans et habitant le même quartier, ont été placés en garde à vue pour être entendus, précise le procureur. Selon une source policière, cette mesure s'explique par l'incohérence de leurs premières déclarations.