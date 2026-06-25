Un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans une voiture dans la commune de Saint-Gratien, en France. Il a été retrouvé par ses parents devant leur domicile.

Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise

Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise

AFP Agence France-Presse

Un enfant de 3 ans est décédé mercredi en fin d'après-midi alors qu'il se trouvait seul dans une voiture à Saint-Gratien dans le Val-d'Oise, en pleine vague de chaleur, a appris jeudi l'AFP, de sources concordantes.

Le garçon a été «retrouvé par ses parents dans le véhicule stationné devant le domicile», a indiqué une source policière, tandis que les pompiers ont confirmé le décès.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Pontoise a indiqué que les secours avaient pris «la suite des parents, âgés de 37 ans, qui tentaient des massages cardiaques à l'enfant». Après plusieurs tentatives de réanimation, l'enfant a été déclaré décédé à 19H35.

Selon les premiers éléments recueillis, la mère de famille était en train de faire une sieste avec le second enfant du couple, âgé de 18 mois, pendant que le père travaillait dans un cabanon situé dans le jardin, a déclaré le procureur de Pontoise, Guirec Le Bras.

Alors que le père avait demandé à son fils âgé de 3 ans de faire une sieste, celui-ci «aurait cessé sa sieste et, échappant à la surveillance de ses parents pendant au moins 45 minutes, se serait rendu dans le véhicule dont les portes n'étaient pas verrouillées et alors même que la sécurité enfant était actionnée».

«Il se serait alors enfermé et trouvé piégé dans le véhicule avant d'être découvert inanimé par ses parents», a-t-il poursuivi, précisant que la mère, «en état de choc», avait été hospitalisée et qu'une enquête pour homicide involontaire avait été ouverte et confiée au commissariat de police d'Enghien-les-Bains.

La France a connu mercredi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, effaçant son record de la veille, avec un indicateur thermique national des températures moyennes relevé à 30°C en valeur provisoire.

La canicule qui touche le pays, ainsi qu'une importante partie de l'Europe, depuis près d'une semaine, a déjà occasionné de nombreux drames avec plus de quarante noyades dans l'Hexagone et le décès de plusieurs sans-abri. Lundi, deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, avaient été retrouvés morts dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras, dans le Vaucluse.