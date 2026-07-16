Le RN réagit au soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen

Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a affirmé jeudi que le soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen ne constitue pas une ingérence dans la présidentielle française, mais un simple avis.

AFP Agence France-Presse

Le Rassemblement national «n'est pas lié» par le soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen, a assuré jeudi le vice-président du parti Sébastien Chenu, estimant que le milliardaire américain ne faisait «pas d'ingérence» dans l'élection présidentielle en donnant «son avis». Elon Musk s'est invité mercredi dans la campagne présidentielle en écrivant sur son propre réseau social X que la candidate du RN à la présidentielle «est le dernier espoir de la France».

«Cela ne nous lie pas à Elon Musk et ça nous permet en tous les cas d'identifier le fait que oui, Marine Le Pen est vraiment le dernier espoir pour la France», a déclaré Chenu sur France 2. «Qu'un milliardaire américain donne son avis, on est très loin de l'ingérence. Ou alors plus personne ne pourra rien dire», a-t-il ajouté bien que le tout-puissant patron de X dispose d'une influence décuplée par ses algorithmes.

«Quand Monsieur Obama, président des États-Unis, soutenait Emmanuel Macron, on pouvait éventuellement parler d'ingérence», a-t-il ajouté. «Il y a des soutiens qui seront peut-être beaucoup plus embarrassants pour nos adversaires que celui d'Elon Musk aujourd'hui», a-t-il pronostiqué, sans donner de nom.



