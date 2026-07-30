Quatre migrants meurent en voulant traverser la Manche

Quatre migrants sont morts jeudi lors de tentatives de traversée de la Manche, trois près de Dunkerque et un au large d'Hardelot. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de ces drames.

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes ont été retrouvées décédées jeudi après des tentatives de traversée clandestine de la Manche, trois au large de Dunkerque (Nord) et une au large d'Hardelot (Pas-de-Calais), ont indiqué la préfecture maritime et la préfecture du Pas-de-Calais.

Près de Dunkerque, un canot arrivé du large pour récupérer des migrants s'est approché de la digue du Braek vers 6H00. Un navire français, mobilisé pour surveillance, a envoyé un zodiac dont les marins ont détecté vers 6H30 «trois personnes inanimées dans l'embarcation», a précisé la préfecture de la Manche et de la mer du Nord. Evacuées au port de Dunkerque, les victimes ont été déclarées décédées à leur arrivée.

Une enquête judiciaire est en cours

Au large d'Hardelot, une autre embarcation de fortune a fait naufrage vers 23H30 mercredi. «Le bilan provisoire fait état d'un homme d'une trentaine à une quarantaine d'années décédé, ainsi que de six blessés légers, dont un enfant d'un an, pris en charge par les secours», a ajouté la préfecture du Pas-de-Calais, confirmant une information du quotidien La Voix du Nord et de la radio Delta FM.

L'embarcation «a ensuite été neutralisée par les forces de sécurité intérieure» et une «enquête judiciaire est en cours afin de déterminer les circonstances précises des faits», selon cette source. Ces morts portent à au moins 14 le nombre de personnes mortes depuis le début de l'année dans ces tentatives de traversée du détroit du Pas-de-Calais, l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde, théâtre de nombreux naufrages meurtriers.