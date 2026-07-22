La Marine française intercepte 2,4 tonnes de cannabis

La Marine nationale française a saisi 2,4 tonnes de cannabis le 8 juillet près du détroit de Gibraltar. Des tirs de semonce ont été nécessaires pour intercepter une embarcation suspecte.

AFP Agence France-Presse

Un navire de la Marine nationale française a saisi 2,4 tonnes de cannabis après une opération de contrôle dans la zone du détroit de Gibraltar, qui a nécessité des tirs de semonce, ont annoncé mercredi les autorités françaises. Le 8 juillet, le porte-hélicoptères amphibie Dixmude, qui se trouvait dans l'Atlantique, à proximité du détroit de Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne, a repéré «une embarcation suspecte», a expliqué dans un communiqué la préfecture maritime de l'Atlantique.

Le navire a envoyé immédiatement un hélicoptère Caïman de l'armée de terre présent à son bord «afin d'établir le contact avec le go fast suspect et lui ordonner de stopper en vue de le contrôler.» L'embarcation ayant refusé d'obtempérer, «des tirs de semonce ont été effectués» par l'hélicoptère afin d'intimider les trafiquants, «conformément au cadre juridique en vigueur».

Le go fast, grand canot semi-rigide, a réussi à s'échapper mais son équipage a dans sa fuite jeté à la mer «l'intégralité de sa cargaison», soit 58 ballots de résine de cannabis pour un poids total de 2,4 tonnes. Le bâtiment de la Marine nationale a pu les repêcher afin d'éviter que les trafiquants ne viennent récupérer la drogue, qui a été détruite à bord, souligne le communiqué.