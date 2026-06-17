Un écolier se noie lors d'une séance de natation en France

Un garçon de six ans s'est noyé mardi lors d'une séance de natation scolaire à Conches-en-Ouche, dans l'Eure. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

AFP Agence France-Presse

Un garçon âgé de six ans s'est noyé mardi lors d'une séance de natation scolaire à la piscine de Conches-en-Ouche, dans l'Eure, dans des circonstances encore indéterminées, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte «afin de comprendre les circonstances du drame et d'apprécier si des responsabilités pénales paraissent devoir être engagées», a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, confirmant une information d'ICI Normandie.

«Un drame indicible»

La séance de natation à laquelle l'enfant participait mardi après-midi était encadrée par plusieurs maîtres-nageurs, selon la radio. L'autopsie de la victime, âgée de six ans et non huit comme indiqué dans un premier temps, aura lieu dans les jours qui viennent, précise Rémi Coutin.

«Nous pensons à tous les camarades, encadrants, parents et personnels confrontés à ce drame indicible. Merci à nos équipes, aux pompiers, aux soignants qui ont tout tenté, en vain», a écrit mercredi sur sa page Facebook le maire de Conches-en-Ouche, Jérôme Pasco.

«Comprendre ce qu'il s'est passé est essentiel, mais que chacun garde bien son sang-froid et évite de faire des commentaires aléatoires», insiste-t-il. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches d'Evreux.



