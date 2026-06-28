Un gros incendie est en cours au château de Divonne-les-bains
Un violent incendie ravage le château de Divonne-les-Bains, en France voisine. Une soixantaine de pompiers français et suisses sont mobilisés, alors que le secteur est totalement bouclé. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre.
Publié: 21:11 heures
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L'édifice historique a pris feu pour une raison encore inconnue.
Photo: Ville de Divonne-les-Bains / Facebook
Etienne Daman
Un violent incendie s'est déclaré ce dimanche au château de Divonne-les-Bains, située à la frontière suisse, rapporte 20 minutes. Face à l'ampleur du sinistre, une soixantaine de sapeurs-pompiers de France, de Genève et de Nyon ont été immédiatement mobilisés pour maîtriser les flammes, précise la ville sur sa page Facebook. Le maire Vincent Scattolin et le sous-préfet de Gex Joël Bourgeot se sont rendus sur place pour suivre les opérations.
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Afin de sécuriser la population et de faciliter l'accès des secours, le secteur a été totalement bouclé et la circulation interdite. La municipalité appelle fermement à éviter la zone.
Pour l'heure, aucun bilan n'a été communiqué et les circonstances du sinistre restent inconnues. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.