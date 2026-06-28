Un violent incendie ravage le château de Divonne-les-Bains, en France voisine. Une soixantaine de pompiers français et suisses sont mobilisés, alors que le secteur est totalement bouclé. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

Etienne Daman

Un violent incendie s'est déclaré ce dimanche au château de Divonne-les-Bains, située à la frontière suisse, rapporte 20 minutes. Face à l'ampleur du sinistre, une soixantaine de sapeurs-pompiers de France, de Genève et de Nyon ont été immédiatement mobilisés pour maîtriser les flammes, précise la ville sur sa page Facebook. Le maire Vincent Scattolin et le sous-préfet de Gex Joël Bourgeot se sont rendus sur place pour suivre les opérations.

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Afin de sécuriser la population et de faciliter l'accès des secours, le secteur a été totalement bouclé et la circulation interdite. La municipalité appelle fermement à éviter la zone.

Pour l'heure, aucun bilan n'a été communiqué et les circonstances du sinistre restent inconnues. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.