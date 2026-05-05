Explosion dans une usine Safran près de Toulouse

Deux employés ont été gravement blessés mardi matin dans une explosion à l'usine Safran Ventilation Systems à Blagnac, près de Toulouse. L'usine a été évacuée et une enquête est en cours.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux salariés ont été blessés mardi matin lors d'une explosion dans l'usine Safran Ventilation Systems, située à Blagnac, près de Toulouse.

Les deux victimes, en urgence absolue selon le quotidien local, «ont été prises en charge par les secours» et «une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident», a précisé le groupe aéronautique Safran. L'incident a eu lieu vers 10h30 et l'usine a été évacuée, a ajouté une porte-parole. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place.

Citant des témoins, la Dépêche du Midi évoque une explosion provenant d'une salle d'essais de ce site qui «conçoit, développe, produit et assure la maintenance de ventilateurs, valves et e-compresseurs, répondant aux besoins de plus de 20 clients dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense», selon le site de l'entreprise.