Un policier tue un homme qui le menaçait avec des couteaux

Un homme armé de deux couteaux a été abattu samedi à Bobigny par un policier. Il avait blessé deux voisins, contraignant un agent à utiliser son arme.

AFP Agence France-Presse

Un homme, armé de deux couteaux et se montrant menaçant, a été tué par un policier samedi à Bobigny, a indiqué la préfecture de police de Paris (PP). L'homme aurait blessé deux de ses voisins et un des policiers présents lors de l'intervention a été contraint de «faire usage de son arme administrative, l'atteignant à l'abdomen», a détaillé la PP.

Les policiers avaient été appelés pour un différend entre voisins. Arrivés sur place, ils se sont retrouvés face à un homme menaçant, armé de deux couteaux. Alors qu'il fonçait vers les trois policiers, l'un d'entre eux a tiré, touchant cet homme à l'abdomen. Malgré l'intervention du Samu, il est décédé de ses blessures. Contacté par l'AFP, le parquet de Bobigny n'avait pas répondu.