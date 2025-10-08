Deux hommes ont été placés en détention provisoire après le braquage à la voiture-bélier d’un magasin Chanel à Paris. Le butin de 575'000 euros, soit 99 sacs, a été retrouvé dans un appartement de repli. Ils sont poursuivis pour vol en bande organisée.

Deux mises en détention pour le casse à la voiture-bélier d'une boutique Chanel à Paris

Deux hommes écroués après le braquage d’une boutique Chanel à Paris. Le butin de 575'000 € a été retrouvé. Photo: AFP

Deux hommes ont été placés en détention provisoire pour le casse à la voiture-bélier d'un magasin Chanel de Paris la semaine passée, pour un butin de 575'000 euros retrouvé, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Paris.

Les deux interpellés, nés en avril 1993 et avril 1998, ont été mis en examen pour «vol en bande organisée», «participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime aggravé par la commission en bande organisée» et «vols en réunion d'une voiture et de plaques factices commis les 30 septembre et 2 octobre», précise encore le parquet, confirmant et détaillant la garde à vue des deux hommes relayée par Paris Match.

Selon le parquet, l'attaque à la voiture-bélier a visé jeudi dernier vers 4h40 le magasin Chanel de la rue Royale, dans les beaux quartiers du 8e arrondissement. Une enquête pour «vol en bande organisée et association de malfaiteurs» a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB).

575'000 euros retrouvés

Les investigations ont établi que les deux malfaiteurs avaient changé de véhicule dans leur fuite, et s'étaient rendus à Chaville (région parisienne). «L'appartement de repli a été identifié par les enquêteurs», qui y ont retrouvé «l'intégralité du butin, soit 99 sacs, estimés par Chanel à 575'000 euros», détaille encore le parquet. Les enquêteurs ont alors interpellé un premier homme vendredi. Le deuxième homme a été interpellé alors qu'il prenait la fuite, sans précision sur la date.

Les investigations se poursuivent sous la direction d'un juge d'instruction. En juin 2024, un autre magasin Chanel, situé avenue Montaigne dans le 8e arrondissement, près des Champs-Elysées, avait été attaqué à la voiture-bélier.

Les malfaiteurs avaient incendié ce véhicule avant de prendre la fuite à bord d'une autre voiture. Quatre personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire en févier dans le cadre des investigations sur ce casse, dont le préjudice n'a pas été dévoilé. Selon Paris Match, les malfaiteurs auraient dérobé en juin 2024 près de 160 sacs pour une valeur évaluée à un million d'euros.