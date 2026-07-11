En pleine canicule, la France enregistre déjà 422,5 km de bouchons à 10h ce samedi, principalement sur l’A7 et en vallée du Rhône. Bison Futé classe la circulation en noir et appelle à éviter les heures les plus chaudes.

AFP Agence France-Presse

Avec plus de 420 kilomètres de bouchons à 10H00, le trafic est déjà chargé samedi matin, notamment en vallée du Rhône, pour ce week-end de départ en vacances, Bison Futé appelant les automobilistes à «redoubler de prudence» en raison de la canicule. La circulation est classée noire pour la journée dans l'Ouest, le Nord et le Centre-Est dans le sens des départs, selon Bison Futé. Elle est «très difficile» (rouge) dans le reste de l'Hexagone.

«Des encombrements très importants (sont) attendus» samedi, le mardi 14 Juillet offrant également l'occasion de partir en long week-end, souligne le prévisionniste. C'est vert en revanche («circulation habituelle») dans tout le pays dans le sens des retours, à l'exception des départements de l'arc méditerranéen, classés orange. Les embouteillages ont atteint un premier pic de 422,5 km à 10h05, dont près d'une centaine sur l'A7 qui dessert la vallée du Rhône.

En raison du «contexte d'épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle», Bison Futé «appelle à redoubler de prudence et à adopter les bons gestes», dont éviter de circuler aux heures les plus chaudes de la journée (entre 12h et 16h), se montrer attentif aux passagers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées...), et ne pas laisser de personne dans le véhicule à l'arrêt pour éviter insolation et déshydratation.