La justice française décidera le 19 décembre de la suspension potentielle de Shein pour trois mois. L'Etat demande cette mesure suite à la vente de produits illicites, notamment des poupées sexuelles d'apparence enfantine.

La justice française tranchera le 19 décembre sur la demande de l'Etat français d'une suspension de trois mois de la plateforme du géant asiatique du commerce en ligne Shein, en raison des produits illicites qu'elle vendait, a décidé un tribunal à Paris vendredi.

Pour Shein, les demandes du gouvernement sont «hors sujet», «pas recevables, pas proportionnées et pas légales» car le «dommage a disparu». L'entreprise a retiré les produits incriminés et tous ceux issus des vendeurs tiers et hors habillement, cela après la découverte de poupées sexuelles d'apparence enfantine fin octobre.

Si le blocage total du site apparaît disproportionné aux yeux du parquet, l'avocat de l'Etat a lui proposé de maintenir la suspension de la «marketplace» de Shein jusqu'à la mise en place d'un certain nombre de mesures pour éviter la répétition des nuisances.

«Offre pédophile»

L'Etat ne veut pas «interdire» Shein de «faire du commerce» mais réclame un «cadre contraignant pour s'assurer qu'(...) on ne trouvera plus des poupées sexuelles d'1,20 m avec des visages de fillette de 10 ans et des orifices sexuels (...) ou des machettes à double lame», a notamment plaidé l'avocat de l'Etat Renaud Le Gunehec.

La vente de «dizaines» de poupées (quatre selon Shein) en forme de «gamines ultra-réalistes» parfois avec «un nounours» n'était «pas un accident» mais «une offre massive ouvertement pédophile», a-t-il estimé lors de cette audience initialement prévue le 26 novembre mais renvoyée sur demande de l'Etat. Le gouvernement fonde sa demande sur la loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui permet de faire cesser un dommage occasionné par un contenu en ligne.

L'entreprise fondée en Chine en 2012 et basée désormais à Singapour, via ses avocats Julia Bombardier et Kami Haeri, estime que ce fondement juridique n'est pas applicable. Représenté en Europe par la société irlandaise ISSL (Infinite styles services co. Limited), la marque de mode ultra-éphémère assure renforcer ses contrôles «en continu», a expliqué Mme Bombardier.

Après la découverte des produits concernés, Shein les a retirés et a suspendu toutes les ventes réalisées sur son site français par des vendeurs tiers (sa place de marché, ou «marketplace"), ainsi que celles des produits hors habillement. Ce faisant l'entreprise a pris une «mesure responsable», selon Kami Haeri, et le «dommage a disparu». Pointant des difficultés notamment pour mettre en place des filtres d'âge pour des contenus à caractère pornographique, les avocats de Shein ne sont «pas en mesure» de donner un délai avant la réouverture par leurs soins de la marketplace.

«Risques sytémiques»

Le 5 novembre, le gouvernement français avait donné 48 heures à Shein pour se mettre en conformité avec la loi après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine, notamment. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait constaté ensuite le retrait des produits illicites, mais avait confirmé le même jour le «maintien des procédures judiciaires aux fins d'obtenir la suspension de la plateforme».

Si le blocage total n'est pas décidé, l'Etat se contenterait d'un statu quo avec le maintient du site tel qu'il existe depuis début novembre en France, avec seulement des articles d'habillement. Et conditionnerait la levée de la suspension à la mise en place d'un certain nombre de mesures et de contrôles.

Les avocats de Shein ont regretté le flou sur ces mesures demandées et rappelé que seule la Commission européenne a la compétence pour lutter «contre les risques systémiques» des très grandes plateformes. La Commission a déjà adressé des demandes d'informations à la plateforme, une procédure pouvant aboutir à l'ouverture d'une enquête.

Les fournisseurs d'accès à internet (Bouygues, Free, Orange, SFR) étaient également assignés afin de garantir in fine le blocage potentiel de Shein. Ils ont notamment relevé le flou de l'Etat quant aux domaines internet qui devaient être bloqués et ont dit être incompétents pour bloquer l'application mobile Shein le cas échéant.

Lors de l'audience, une dizaine de militants de l'association Mouv'enfants étaient devant le tribunal, des messages comme «Les poupées sexuelles alimentent le fantasme pédocriminel» affichés sur des pancartes.