Le corps d'un trentenaire retrouvé dans un parc à Grenoble

Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort lundi au parc Bachelard à Grenoble. La cause du décès reste indéterminée. La police mène l'enquête dans ce quartier sensible.

AFP Agence France-Presse

Le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé lundi matin dans un parc du sud de Grenoble et des constatations sont en cours pour déterminer la cause du décès, a indiqué à l'AFP une source policière. Le cadavre a été découvert vers 7h30 dans le parc des Champs-Élysées, dit parc Bachelard, situé au sud de la ville, selon cette source, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

L'homme décédé, «vraisemblablement âgé d'une trentaine d'années» selon les premières constatations, n'avait pas ses papiers d'identité sur lui, a-t-elle précisé. «Le travail d'enquête est en cours, aucune hypothèse sur les causes de la mort n'est privilégiée à ce stade», a souligné la source policière.

Le parc Bachelard est situé non loin du quartier Mistral, un quartier sensible de Grenoble connu pour abriter des points de deal, et comprenant de nombreuses pelouses et aires de jeux pour enfants autour d'un bassin central. L'enquête est «pour l'instant» confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). Sollicité, le parquet de Grenoble n'a pas souhaité communiquer dans l'immédiat.