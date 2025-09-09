Le procès de dix hommes accusés de braquages d'armureries en Suisse en 2020 a débuté à Lyon. Les accusés, dont certains ont de lourds casiers judiciaires, font face à des charges allant de l'association de malfaiteurs à la tentative de meurtre.

Le procès doit se tenir jusqu'au 22 septembre à Lyon. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le procès de dix hommes, accusés d'avoir participé à une série de braquages dans des armureries en Suisse en 2020, a débuté mardi devant la Cour d'assises du Rhône. «Dans nos têtes, c'était la manière immédiate de faire de l'argent, on s'est mis en tête de faire des braquages», a reconnu d'emblée l'un des accusés.

Cinq d'entre eux comparaissent détenus, cinq sont libres sous contrôle judiciaire. Ils sont tous jugés pour association de malfaiteurs. Les autres chefs d'accusation varient de recel à tentative de meurtre selon leur implication dans les événements. Il leur est reproché leur participation à divers degrés à des braquages d'armureries en Suisse entre septembre 2020 et le 30 octobre 2020. La dernière tentative, à laquelle ils ne participaient pas tous, avait mal tourné, donnant lieu à une fusillade qui a fait un blessé grave parmi les assaillants.

Lourds casiers judiciaires

La première journée d'audience a été consacrée à la présentation des accusés, dont certains ont déjà un lourd casier judiciaire avec jusqu'à 25 mentions pour vols à main armée, recel, usage de faux, enlèvement, ou encore évasion.

Plusieurs ont déjà passé plus de dix ans en prison. «On a grandi en prison, on a plus les codes de la prison que du monde extérieur», a reconnu l'un d'eux. Le procès doit se tenir jusqu'au 22 septembre.











