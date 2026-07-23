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Concert interrompu à Grenoble
La DJ Barbara Butch va porter plainte contre LFI pour provocation à la haine et à la violence

La DJ Barbara Butch engage des poursuites contre La France insoumise et d'autres acteurs pour incitation à la haine, après des incidents lors de son concert à Grenoble.
Publié: il y a 9 minutes
Ces plaintes font suite à l'interruption du concert de la DJ à Grenoble par des militants.
Photo: Capture d'écran Instagram
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AFP Agence France-Presse

Barbara Butch va déposer plainte jeudi à l'encontre de La France insoumise pour provocation à la haine et à la violence, a annoncé son avocate Me Audrey Msellati, sollicitée par l'AFP, cinq jours après l'interruption du concert de la DJ à Grenoble par des militants propalestiniens et Insoumis.

Plusieurs plaintes vont être déposées «ce jour» et viser notamment le mouvement de La France Insoumise, certains de ses élus et représentants locaux, ainsi que le média d'extrême droite OMERTA et l'essayiste Alain Soral, a précisé Me Msellati.

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