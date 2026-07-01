Clap de fin pour MCM. La chaîne musicale française, lancée en 1989, a cessé sa diffusion dans la nuit du 30 juin 2026, victime de l'évolution des usages numériques.

AFP Agence France-Presse

«Le dernier jour du disco» pour MCM, 37 ans au compteur: le groupe M6 a cessé la diffusion de sa chaîne musicale pop dans la nuit de mardi à mercredi, pour des raisons d'économies, indique-t-il. Après le clip entêtant «Le dernier jour du disco» de Juliette Armanet et un montage vidéo d'une chambre d'ado évoluant au fil des décennies, le message suivant s'est affiché à l'écran à minuit: «La chaîne a cessé sa diffusion. Rendez-vous sur M6+ pour découvrir tous les programmes du groupe M6».

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Née en 1989 sur câble et satellite sous le nom Monte-Carlo Musique et rebaptisée Ma Chaîne Musicale, MCM est une sorte de MTV à la française, mêlant clips, Top 50, concerts, actualité des jeux vidéos ou mangas, et séries américaines. Elle connaît ensuite des déclinaisons nationales (MCM Top, MCM Pop...) et internationales (MCM Belgique, MCM Africa).

D'abord propriété du groupe Lagardère, elle est cédée au groupe M6 en 2019, avec d'autres chaînes comme Gulli. La chaîne restait proposée dans les offres de Canal+ et via les box des opérateurs. Ces dernières années, MCM a pâti de l'évolution des usages, les jeunes se tournant vers les réseaux sociaux et les offres à la demande pour faire des découvertes musicales ou regarder des vidéos.