Partis d'Annecy, ils marchent 518 jours pour aller en Chine

AFP Agence France-Presse

Un an et demi de voyage, seize pays traversés: deux marcheurs Français sont arrivés samedi en Chine, à Shanghai, destination finale de leur périple à pied entrepris en 2024 au départ de la France. «Nous avons pensé à ce moment presque tous les jours depuis plus d'un an maintenant, alors c'est un sentiment vraiment intense», s'est exclamé en anglais Benjamin Humblot, 27 ans, à son arrivée avec Loïc Voisot, 26 ans, sur le boulevard touristique du Bund, à Shanghai (est).

Le duo était parti d'Annecy, dans les Alpes françaises, en septembre 2024, décidé à rallier à pied la ville portuaire chinoise pour réaliser leur rêve de «grande aventure». Les deux amis voulaient visiter la Chine, mais sans prendre l'avion pour s'y rendre, par conviction écologique. Leur périple s'est achevé après 518 jours et environ 12'850 kilomètres parcourus à pied à l'exception d'un tronçon en Russie, effectué en car pour des raisons de sécurité.

Une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées au point de départ des 10 derniers kilomètres de l'odyssée des deux marcheurs, rejoints au bord du chemin par des journalistes, des Français vivant à Shanghai et d'autres. «Si tes rêves sont fous, avance simplement pas à pas: parfois tu n'y arriveras pas, mais parfois tu y arriveras», a également dit Loïc Voisot. Interrogé sur ce qu'il ferait d'abord, une fois la marche terminée, il a plaisanté: «Dormir beaucoup!»