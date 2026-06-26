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Gims, Gazo et a6el étaient à l'affiche
Le festival Solidays est annulé à cause de la canicule

Le festival Solidays, prévu ce week-end à Paris, n'aura pas lieu. Les organisateurs ont annoncé son annulation aux bénévoles, à cause de la canicule.
Publié: 11:34 heures
Cette année, le rappeur vaudois a6el était à l'affiche du festival Solidays.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les organisateurs de Solidays ont annoncé aux bénévoles l'annulation du festival, qui devait débuter vendredi, à cause de la canicule et conformément à la demande du préfet de police de Paris, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le directeur et fondateur de Solidays Luc Barruet «vient de le dire devant tous les bénévoles», a indiqué une personne de son entourage. Deux bénévoles l'ont ensuite confirmé à l'AFP. Le festival devait se tenir jusqu'à dimanche et comptait dans sa programmation Orelsan, Major Lazer, Gazo, Gims ou encore le Renanais a6el.

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