Le festival Solidays, prévu ce week-end à Paris, n'aura pas lieu. Les organisateurs ont annoncé son annulation aux bénévoles, à cause de la canicule.

AFP Agence France-Presse

Les organisateurs de Solidays ont annoncé aux bénévoles l'annulation du festival, qui devait débuter vendredi, à cause de la canicule et conformément à la demande du préfet de police de Paris, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le directeur et fondateur de Solidays Luc Barruet «vient de le dire devant tous les bénévoles», a indiqué une personne de son entourage. Deux bénévoles l'ont ensuite confirmé à l'AFP. Le festival devait se tenir jusqu'à dimanche et comptait dans sa programmation Orelsan, Major Lazer, Gazo, Gims ou encore le Renanais a6el.