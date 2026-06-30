AFP Agence France-Presse
Le groupe Ecologiste et social à l'Assemblée entend déposer mardi une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, pour dénoncer «son impréparation à la fois de la canicule qu'on a connue, mais surtout de la canicule qui arrive», a annoncé la présidente du groupe Cyrielle Chatelain.
Mme Chatelain a dit n'avoir «aucun doute» sur la possibilité de trouver les 58 députés nécessaires à ce dépôt. «Ce gouvernement est incapable d'une remise en question», a-t-elle également argumenté, en déplorant la réponse du Premier ministre à sa question sur le sujet peu avant dans l'hémicycle. Celui-ci a nié toute «inaction».