Le groupe Ecologiste et social veut déposer une motion de censure contre le gouvernement mardi à Paris. Cyrielle Chatelain critique l'impréparation face à la canicule actuelle et celle à venir.

AFP Agence France-Presse

Le groupe Ecologiste et social à l'Assemblée entend déposer mardi une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, pour dénoncer «son impréparation à la fois de la canicule qu'on a connue, mais surtout de la canicule qui arrive», a annoncé la présidente du groupe Cyrielle Chatelain.

Mme Chatelain a dit n'avoir «aucun doute» sur la possibilité de trouver les 58 députés nécessaires à ce dépôt. «Ce gouvernement est incapable d'une remise en question», a-t-elle également argumenté, en déplorant la réponse du Premier ministre à sa question sur le sujet peu avant dans l'hémicycle. Celui-ci a nié toute «inaction».