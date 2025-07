Le ministère de l'Agriculture lance une campagne #StopAbandon pour lutter contre l'abandon de 200'000 animaux par an en France. Des contrôles renforcés et de nouvelles réglementations sont prévus pour protéger les animaux de compagnie.

Le ministère de l'Agriculture a lancé une campagne #StopAbandon. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le ministère de l'Agriculture a lancé vendredi une campagne de communication pour lutter contre l'abandon de chiens et de chats en France, au moins 200'000 d'entre eux étant concernés chaque année, et prévoit de renforcer les contrôles.

La lutte contre la maltraitance animale, «qui se manifeste particulièrement l'été», «constitue une priorité pour le gouvernement», a assuré le ministère dans un communiqué. Il lance vendredi «#StopAbandon», une «campagne de communication (...) diffusée sur l'ensemble de ses comptes sociaux: Facebook, Instagram, Twitter» (désormais X).

Le ministère de l'Agriculture espère par ce biais «dissuader les abandons» et «valoriser les solutions alternatives.» «Un animal, c'est une responsabilité, ce n'est pas un jouet» et l'abandonner «c'est un délit qui est puni d'une amende et très sévèrement», a déclaré vendredi matin la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, sur France 2, confirmant que «200'000 animaux sont abandonnées chaque année au moment des congés». Selon des chiffres du Centre national de référence pour le bien-être animal, relayés par le ministère, 207'000 chiens et chats ont été abandonnés en France en 2021.

Sanctions et réglementations renforcées

«Tout ce qui est lié à l'activité autour des animaux va faire l'objet d'une réglementation renforcée, de sanctions renforcées», a poursuivi la ministre. «Et puis on va contrôler aussi tout ce qui se passe sur internet en matière de vente d'animal pour évidemment mettre fin à des comportements qui sont préjudiciables aux animaux», a-t-elle ajouté vendredi.

Pour lutter contre la maltraitance animale, depuis le 1er janvier 2024, les animaleries ne sont plus autorisées à vendre des chiens ou des chats en magasin, mais la vente en ligne reste autorisée.

Ventes en ligne

Une «pratique qui peut conduire à des dérives», a estimé vendredi le ministère de l'Agriculture. Le ministère a publié début juillet un arrêté ministériel encadrant les activités professionnelles liées aux animaux de compagnie, notamment les règles sanitaires et de protection animale.

Il prépare également un décret, avec en vue une publication d'ici la fin de l'année, permettant de sanctionner les animaleries qui poursuivraient la cession, à titre onéreux ou gratuit, de chiens et de chats dans leur établissement.

Selon un rapport en mars de la fondation 30 Millions d'amis, des «magasins ont simplement transformé leurs ventes en magasins en ventes en ligne, le client paie puis vient récupérer l'animal».