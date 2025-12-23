La France adopte une loi spéciale pour financer l'Etat

Les députés français ont adopté à l'unanimité, mardi 23 décembre 2025, une loi spéciale pour financer temporairement l'Etat en l'absence de budget 2026 voté. Le texte doit encore être validé par le Sénat.

AFP Agence France-Presse

Les députés français ont adopté mardi à l'unanimité le projet de loi spéciale permettant de financer provisoirement l'Etat, un texte qui doit encore recevoir l'aval des sénateurs, avant la reprise en janvier des débats pour l'adoption du budget 2026. Après l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, le texte va être soumis dès mardi au Sénat (chambre haute), en vue d'une adoption définitive.

Cette loi spéciale doit permettre à l'Etat de fonctionner en l'absence de budget voté par le Parlement et promulgué avant le 1er janvier. Elle reconduit temporairement le budget de 2025. Elle garantit notamment la possibilité d'emprunter et limite les dépenses aux services votés l'année précédente et jugés indispensables pour poursuivre l'exercice des services publics.

Elle ne comprend pas de dépenses nouvelles, y compris sur la défense, pourtant érigée en priorité face à la menace russe. L'aide aux viticulteurs, frappés de plein fouet par les effets du réchauffement climatique et la baisse de la consommation de vin, est également mise en pause, de même que le recrutement de 1600 agents de justice.

Une tentative d'accord

Par ailleurs, 200'000 foyers, jusqu'ici non imposables, pourraient l'être en 2026 en raison de la non-revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation. Contrairement aux Etats-Unis, la loi de finances spéciale en France permet d'éviter une paralysie budgétaire à l'américaine: les fonctionnaires sont payés, les retraites versées, les soins remboursés. Déjà l'an dernier, l'exécutif français y avait recouru après la chute en décembre 2024 du gouvernement du Premier ministre Michel Barnier.

Elle a été rendue nécessaire en raison des profondes divergences entre l'Assemblée et le Sénat, dominée par la droite et hostile à tout prélèvement supplémentaire, avaient empêché l'approbation du texte sur le budget de l'Etat. Les parlementaires se retrouveront donc en début d'année pour tenter de s'accorder sur une loi de financement de l'Etat, alors que la France est confrontée à un endettement croissant et que les discussions n'ont pas permis de dessiner une trajectoire de réduction des déficits.

«Nous devrons au plus vite, en janvier, donner un budget à la nation» qui «devra tenir l'objectif de 5% (de PIB) de déficit et financer nos priorités», a prévenu Emmanuel Macron lundi. Si le Parlement ne parvenait pas à voter un budget en janvier, la pression s'accentuerait sur le gouvernement pour recourir au 49.3, texte de la Constitution qui permet d'adopter une loi sans vote mais qui a été écarté par Sébastien Lecornu à la demande des socialistes.

Evoqué avec insistance par des responsables de droite et du camp gouvernemental, il obligerait le gouvernement à nouer avec les socialistes un accord de non-censure, une motion de censure ne pouvant en effet être adopté sans les voix des députés socialistes.