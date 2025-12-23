La France adopte sa loi spéciale contre l'absence de budget

Le Parlement français a adopté une loi spéciale pour financer provisoirement l'Etat en 2026, après l'échec des négociations sur le budget. Le Sénat a voté à l'unanimité ce mardi.

AFP Agence France-Presse

Après l'Assemblée nationale, le Sénat a approuvé mardi à l'unanimité le projet de loi spéciale visant à permettre de continuer de financer provisoirement l'Etat, avant la reprise des débats budgétaires en janvier.

Le texte, adopté définitivement par le Parlement, a été déposé par le gouvernement après l'échec de la commission mixte paritaire députés-sénateurs sur le projet de budget 2026. Une loi spéciale avait déjà été adoptée en décembre 2024, après la censure du gouvernement de Michel Barnier.



