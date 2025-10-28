DE
FR

Procès pour cyberharcèlement
Les infox ont ruiné la santé de Brigitte Macron, selon sa fille

La fille de Brigitte Macron témoigne au procès pour cyberharcèlement à Paris. Elle dénonce l'impact d'une infox transphobe sur la santé de sa mère, contraignant la Première dame à surveiller constamment son image publique.
Publié: il y a 18 minutes
Partager
Écouter
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La fille de Brigitte Macron a dénoncé mardi devant le tribunal une «dégradation des conditions de santé» de sa mère, cible d'une infox l'accusant d'être une personne transgenre, pour laquelle dix personnes sont jugées à Paris pour cyberharcèlement.

A lire aussi
Brigitte Macron traîne en justice dix de ses harceleurs
Infox transphobe virale
Brigitte Macron traîne en justice dix de ses harceleurs
La fille de Brigitte Macron viendra au procès de sa mère
Pour faire face aux accusés
La fille de Brigitte Macron viendra au procès de sa mère

L'épouse du chef de l'Etat «est contrainte de faire attention aux tenues (qu'elle porte), aux postures car elle sait que son image peut-être détournée» en permanence, a déploré Tiphaine Auzière, avocate de 41 ans, au cours de sa déposition devant le tribunal correctionnel.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus