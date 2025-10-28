Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
La fille de Brigitte Macron a dénoncé mardi devant le tribunal une «dégradation des conditions de santé» de sa mère, cible d'une infox l'accusant d'être une personne transgenre, pour laquelle dix personnes sont jugées à Paris pour cyberharcèlement.
L'épouse du chef de l'Etat «est contrainte de faire attention aux tenues (qu'elle porte), aux postures car elle sait que son image peut-être détournée» en permanence, a déploré Tiphaine Auzière, avocate de 41 ans, au cours de sa déposition devant le tribunal correctionnel.