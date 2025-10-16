L'actrice Brigitte Bardot souffrirait d'une grave maladie

L'inquiétude grandit pour l'actrice française Brigitte Bardot. Selon les médias français, elle est hospitalisée depuis trois semaines pour de graves problèmes de santé.

1/2 Brigitte Bardot est hospitalisée depuis trois semaines. Photo: imago/ZUMA Press

Saskia Schär

L'actrice française Brigitte Bardot fait face à de graves problèmes de santé, selon «Nice Matin». Elle aurait même dû quitter son domicile de Saint-Tropez pour se rendre à l'hôpital de Toulouse. Selon le journal, elle y aurait «subi une opération à cause d'une grave maladie». Elle devrait pouvoir sortir de l'hôpital dans quelques jours, mais son état reste préoccupant.

L'annonce de son hospitalisation, qui dure déjà depuis trois semaines, a été reprise sur X par le journaliste français Clément Garin.

20 ans de carrière

Brigitte Bardot a rencontré un grand succès en 1956 avec le film «… et toujours la femme séduit». Ce long-métrage a fait d'elle un sex-symbol international et une icône de style absolue. En 20 ans de carrière, elle a tourné près de 50 films. En 1973, à 39 ans, Brigitte Bardot a pris sa retraite.

Depuis, elle se consacre entièrement à la cause animale et a fondé la Fondation Brigitte Bardot pour le bien-être et la protection des animaux en 1986. Ces dernières années, elle s'est aussi faite remarquer pour ses déclarations politiques. Elle s'est notamment exprimée sur le sujet des migrations, ce qui lui a valu des poursuites judiciaires. En 2008, elle a été condamnée à une amende de 15'000 euros pour incitation à la haine.