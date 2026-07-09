Magali Berdah condamnée à indemniser le rappeur Booba

Magali Berdah perd son recours contre Booba: le tribunal de Paris a annulé la saisie de 40 millions d'euros et condamné l'agente d'influenceurs à verser 15'000 euros pour atteinte à la réputation du rappeur.

AFP Agence France-Presse

Le tribunal de Paris a ordonné jeudi la rétractation de la saisie conservatoire de 40 millions d'euros sur les droits d'auteur de Booba, qu'avait obtenue l'agente d'influenceurs Magali Berdah, selon une décision consultée par l'AFP.

Magali Berdah accuse le rappeur Booba d'avoir cyberharcelé et menacé les marques qui travaillaient avec ses sociétés, notamment Shauna Events, afin qu'elles rompent leur collaboration. Elle impute ainsi à Booba un lourd préjudice financier causé à sa société spécialisée dans les influenceurs et fondée en 2016, et avait obtenu une saisie à titre conservatoire.

Cette mesure était contestée par la défense de Booba. Une audience s'est tenue le 24 juin, durant laquelle les avocats de l'artiste ont notamment dénoncé «un cumul de mensonges par omission» de la part de Magali Berdah.

Jeudi, le tribunal a retiré la saisie conservatoire. Il a estimé que l'entrepreneure Magali Berdah n'avait pas démontré de manière suffisante l'existence d'un préjudice dû aux agissements du rappeur, relevant que la situation financière de l'entreprise «était fortement négative», «avant même la commission des faits reprochés» à Booba.

«Préjudice économique considérable»

Le juge d'exécution a aussi condamné la femme d'affaires à verser au rappeur 15'000 euros de dommages et intérêts, comme le demandait la défense de Booba. Pour le juge, Magali Berdah a nui à la réputation professionnelle du rappeur en «alimentant abondamment les médias» sur sa requête saisie. «J'ai immédiatement demandé à mes avocats de contester cette décision», a réagi auprès de l'AFP Magali Berdah.

«Le juge s'est prononcé sur une mesure provisoire, pas sur le fond. Le fond, lui, sera jugé. Et nous démontrerons, pièce par pièce, ce que tout le monde a vu en direct: des centaines de publications devant des millions d'abonnés, des marques menacées une à une, des années de déferlement organisé et un préjudice économique considérable qui en est la conséquence directe», a-t-elle assuré.

«J'exige la réparation intégrale de ce qu'il a détruit», a-t-elle insisté. Outre cette audience sur le dénigrement supposé des entreprises de Magali Berdah, un procès pénal se tiendra en mars 2027: des juges d'instruction viennent de renvoyer le rappeur devant le tribunal correctionnel pour avoir cyberharcelé personnellement Magali Berdah pendant trois ans. Ce qu'il conteste.