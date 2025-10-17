Le rappeur Booba a été mis en examen jeudi pour harcèlement aggravé envers Demdem, la compagne de Gims. Cette nouvelle accusation s'ajoute à des poursuites antérieures pour harcèlement, selon des sources proches du dossier.

Booba encore mis en examen pour harcèlement contre la compagne de Gims

Le rappeur Booba a été mis en examen jeudi pour harcèlement aggravé envers Demdem, la compagne de Gims Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le rappeur Booba, déjà poursuivi pour harcèlement, a été à nouveau mis en examen jeudi pour cette infraction, cette fois pour des faits concernant Demdem, la compagne du rappeur Gims, a appris l'AFP de source proche du dossier vendredi.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé que Booba avait été mis en examen pour harcèlement moral en ligne ayant causé une incapacité de travail supérieure à huit jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte jeudi pour des faits courant depuis août 2022. Le rappeur a interdiction d'entrer en contact avec la plaignante.