Le rappeur Booba a été mis en examen jeudi pour harcèlement aggravé envers Demdem, la compagne de Gims
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse
Le rappeur Booba, déjà poursuivi pour harcèlement, a été à nouveau mis en examen jeudi pour cette infraction, cette fois pour des faits concernant Demdem, la compagne du rappeur Gims, a appris l'AFP de source proche du dossier vendredi.
Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé que Booba avait été mis en examen pour harcèlement moral en ligne ayant causé une incapacité de travail supérieure à huit jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte jeudi pour des faits courant depuis août 2022. Le rappeur a interdiction d'entrer en contact avec la plaignante.