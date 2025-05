Retailleau désigne sa garde rapprochée à la tête de LR

Bruno Retailleau a nommé sa grade rapprochée à la tête du parti des Républicains. Photo: keystone-sda.ch

Le nouveau président de LR Bruno Retailleau a désigné mercredi à la tête du parti l'eurodéputé François-Xavier Bellamy et son directeur de campagne Othman Nasrou, l'entourage de son rival Laurent Wauquiez démentant à l'AFP qu'il lui ait proposé la vice-présidence. Le ministre de l'Intérieur a annoncé, dans un entretien au Parisien, la désignation de François-Xavier Bellamy comme vice-président des Républicains et celle d'Othman Nasrou comme secrétaire général, en lieu et place d'Annie Genevard, l'actuelle ministre de l'Agriculture, qui avait émis le souhait de quitter ce poste.

Il assure avoir proposé la vice-présidence du parti à Laurent Wauquiez, qu'il a largement battu dimanche avec près de trois quarts des voix en sa faveur lors d'une élection interne. «Ce que je comprends, c'est qu'il préfère se concentrer sur sa fonction de président du groupe à l'Assemblée nationale. À ce titre, il sera associé dans toutes les instances dirigeantes, comme je l'étais d'ailleurs quand j'étais président du groupe au Sénat», explique le ministre.

A-t-il solicité Wauquiez?

«C'est faux!», dément avec véhémence l'entourage de Laurent Wauquiez, dont l'un de ses soutiens, la députée des Alpes-Maritimes Michèle Tabarot, a été écartée du poste-clé de présidente de la commission nationale d'investiture au bénéfice d'Annie Genevard. «On attend la suite. Mais ce n'est pas un bon signal évidemment», reconnaît l'entourage du député de Haute-Loire.

Laurent Wauquiez «m'a donné des noms. J'en tiendrai compte pour les nominations à venir», a promis le ministre de l'Intérieur. Deux proches du député de Haute-Loire figurent toutefois dans cette première salve de nominations: le maire de Valence Nicolas Daragon et la vice-présidente des députés LR Justine Gruet, qui occuperont tous deux les fonctions de secrétaires généraux adjoints.