François Bayrou face au vote de confiance de l’Assemblée nationale
Le Premier ministre français s’est exprimé devant le Parlement français. C'est au tour des présidents de chaque groupe.
Bayrou accusé de «fausses promesses» et de «vraies trahisons»
Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a accusé lundi François Bayrou de ne pas avoir «été au rendez-vous» à Matignon, pointant de sa part «désinvolture, manoeuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons», et disant la gauche prête à gouverner.
Le député a aussi dénoncé une «faute morale» et une «dérobade» dans la décision du Premier ministre de solliciter la confiance des députés, sans grand espoir de gagner ce vote. «C'est désormais à la gauche, arrivée en tête (aux dernières législatives, NDLR) de gouverner, et à celles et ceux qui veulent assumer leurs responsabilités de prendre l'initiative. Comme socialistes, nous ne nous déroberons pas», a-t-il dit. «Nous sommes prêts, qu'il vienne nous chercher», a-t-il lancé à l'adresse d'Emmanuel Macron.
Fin du discours de François Bayrou
Le Premier ministre français a terminé sa prise de parole. Il cède désormais la place aux présidents des différents groupes parlementaires.
Qui voudra encore gouverner la France après Bayrou?
Succéder à François Bayrou comme Premier ministre d'une France en crise est, à bien des égards, une mission suicide. Car au sommet de l'Etat, c'est Emmanuel Macron qui est visé par la contestation de parlementaires et de la rue.
«La soumission à la dette» comparée à «la soumission par la force militaire»
Le Premier ministre français François Bayrou a comparé lundi devant les parlementaires «la soumission à la dette» à «la soumission par la force militaire», alors que son gouvernement est menacé d'être renversé lors d'un vote de confiance.
«Dominés par les armes ou dominés par nos créanciers du fait d'une dette qui nous submerge, dans les deux cas nous perdons notre liberté», a-t-il prévenu à la tribune de l'Assemblée, où il engage la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget, prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026.
Bayrou affirme avoir «voulu» cette «épreuve de vérité»
Le Premier ministre a évoqué une «épreuve de vérité» pour la France en entamant son discours sur l'urgence à résorber la dette, sur laquelle il a choisi de se soumettre à un vote de confiance de l'Assemblée nationale qui devrait le faire tomber.
«Cette épreuve de vérité comme chef du gouvernement, avec l'assentiment du président de la République, je l'ai voulue», a-t-il affirmé. «Certains d'entre vous, les plus nombreux, les plus sensés probablement, ont pensé que c'était déraisonnable, que c'était un trop grand risque. Or, je pense exactement le contraire», a-t-il ajouté. «Le plus grand risque était de ne pas en prendre, de laisser continuer les choses sans que rien ne change».
Le «pronostic vital» du pays est «engagé» en raison de ce «surendettement», a-t-il ajouté.
La France attend lundi la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou lors d'un vote de confiance au Parlement, nouvel épisode d'une crise politique longue de plus d'un an qui fragilise Emmanuel Macron. Tous les regards sont tournés vers le président français, à la recherche de son troisième Premier ministre depuis la dissolution de 2024 qui n'a dégagé aucune majorité à l'Assemblée nationale et plongé le pays dans l'incertitude politique et budgétaire.
Après moins de neuf mois à Matignon, François Bayrou doit monter à 15h (13h GMT) à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget, prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. La réponse des 577 députés est attendue à partir de 19H00. Mais il n'y a aucun suspense: la coalition parlementaire soutenant Emmanuel Macron n'a pas la majorité et les partis d'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont prévenu qu'ils voteraient non.
La France, qui ploie chaque jour un peu plus sous le poids de sa dette publique (114% du PIB), redoute de s'enfoncer encore plus dans la crise politique. Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) pousse pour la tenue de nouvelles législatives. Selon un sondage paru dimanche, le RN et ses alliés arriveraient largement en tête du premier tour avec 33% des suffrages, devant la gauche et le camp présidentiel.