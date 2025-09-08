Bayrou accusé de «fausses promesses» et de «vraies trahisons»

Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a accusé lundi François Bayrou de ne pas avoir «été au rendez-vous» à Matignon, pointant de sa part «désinvolture, manoeuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons», et disant la gauche prête à gouverner.

Le député a aussi dénoncé une «faute morale» et une «dérobade» dans la décision du Premier ministre de solliciter la confiance des députés, sans grand espoir de gagner ce vote. «C'est désormais à la gauche, arrivée en tête (aux dernières législatives, NDLR) de gouverner, et à celles et ceux qui veulent assumer leurs responsabilités de prendre l'initiative. Comme socialistes, nous ne nous déroberons pas», a-t-il dit. «Nous sommes prêts, qu'il vienne nous chercher», a-t-il lancé à l'adresse d'Emmanuel Macron.

Photo: AFP



