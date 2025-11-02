Pour le président de l'extrême droite française Jordan Bardella, il faut rétablir l'ordre en augmentant la répression. Par exemple, il veut que certains délinquants ne puissent jamais sortir de prison.

Jordan Bardella est le président du parti français d'extrême droite Rassemblement national. Photo: AFP

Le président du parti français d'extrême droite Rassemblement national, Jordan Bardella, a affirmé dimanche souhaiter «faire de la France le pays le plus répressif d'Europe à l'égard de la délinquance et de la criminalité», se disant «pro-police», «pro-forces de l'ordre», «pro-militaires». «Je souhaite faire de la France le pays le plus répressif d'Europe à l'égard de la délinquance et de la criminalité qui pourrit la vie de nos compatriotes», a dit Bardella, proche de Marine Le Pen auquel on prête des ambitions présidentielles.

Marine Le Pen, candidate naturelle du RN pour la présidentielle de 2027, est actuellement inéligible après une condamnation pour détournement de fonds publics, dont elle a fait appel. Si elle ne pouvait se présenter, Jordan Bardella serait selon toute probabilité le candidat du parti. Bardella était interrogé sur la chaîne LCI pour savoir où il plaçait le curseur en matière d'autorité et de lutte contre la délinquance dans une époque où les Etats-Unis n'hésitent plus à «tuer les narcotraficants» dans des exécutions extrajudiciaires.

«Je suis pro-police»

«La France ne renouera pas avec la prospérité si on ne rétablit pas l'ordre et l'autorité. C'est la raison pour laquelle moi, je suis pro-police, je suis pro-forces de l'ordre, je suis pro-militaire», a-t-il répondu. «Il y a des crimes les plus graves» qui devraient conduire leurs auteurs en prison «sans possibilité de sortir», a-t-il également affirmé.

«Nous supprimerons les remises automatiques de peines, nous mettrons en oeuvre des peines planchers, nous expulserons les délinquants et criminels étrangers», a-t-il énuméré, se disant également favorable à un «choc d'autorité dans la société» et au rétablissement du service militaire obligatoire. Le Rassemblement national (RN) est le premier parti en nombre de sièges à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français.

A lire aussi Avant la manif de mardi 28 La police française est-elle malade de sa violence?















