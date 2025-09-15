La couverture du nouvel album d'Astérix dévoilée

Astérix et Obélix débarquent au Portugal! Le 41e album des célèbres Gaulois, «Astérix en Lusitanie», paraîtra le 23 octobre. Tiré à cinq millions d’exemplaires, il promet une aventure lumineuse et colorée, avec Lisbonne comme décor emblématique.

La couverture du nouvel opus d'Astérix a été dévoilée ce lundi. Photo: X/@ExcluBD

Visiblement heureux de vivre l'aventure au Portugal, Astérix, Obélix et Idéfix remontent une rue pentue de Lisbonne sur la couverture du 41e album du plus célèbre des Gaulois. La BD paraîtra le 23 octobre.

Dévoilée dimanche, la couverture d'"Astérix en Lusitanie» se veut «lumineuse et colorée, à l'image du Portugal», indique à l'AFP Céleste Surugue, le directeur-général des Editions Albert René, qui publie l'album. Elle montre le héros gaulois marchant avec Obélix, qui porte Idéfix dans la main, dans une ruelle pavée de la capitale portugaise. A l'horizon, une galère rappelle que Lisbonne était un grand port à l'époque romaine.

Album réclamé de longue date

Avec les auteurs - le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Fabcaro – «nous nous sommes inspirés de l'album Astérix en Corse, où le binôme Astérix/Obélix vient vers le lecteur au milieu d'un décor corse très identifiable», explique Céleste Surugue. Il s'agit aussi de «montrer le plaisir des Gaulois à se retrouver enfin au Portugal», une destination prisée des Français pour les vacances, alors «que cela fait plusieurs décennies qu'on nous réclame un album dans ce pays», ajoute-t-il.

L'album sortira le 23 octobre dans 19 langues et environ 25 pays. Il sera tiré à cinq millions d'exemplaires, dont deux millions pour la France, la Belgique et le Canada. Au Portugal, un pays où «Astérix est très populaire», le tirage sera le double de celui des albums précédents et des événements sont prévus pour le lancement, selon Céleste Surugue. L'éditeur d'Astérix, qui appartient au groupe Hachette Livre, est passé fin 2023 sous le contrôle du milliardaire français Vincent Bolloré.