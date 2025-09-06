Un touriste suisse à Nice aurait insulté un rabbin. L'incident s'est produit vendredi et le suspect a été arrêté dans un tramway. Le préfet du département a fermement condamné l'agression.

Un touriste suisse se fait arrêter après avoir insulté un rabbin à Nice

La synagogue de Nice.

Daniel Macher

Vendredi après-midi, un touriste suisse a insulté un rabbin à Nice, rapporte le préfet des Alpes-Maritimes sur le réseau social X. L'homme a été arrêté et placé en garde à vue.

Selon les informations, l'homme a d'abord pris la fuite, mais a pu être arrêté par la police dans le tram. Selon la préfecture, le Suisse était «inconnu des autorités» françaises et a été placé en détention provisoire.

Le préfet Laurent Hottiaux a condamné l'incident et souligné qu'aucun acte ou propos raciste ou antisémite ne serait toléré dans le département.

Deux incidents en deux jours

Le maire de Nice, Christian Estrosi, s'est également exprimé sur X. Il a envoyé un message de soutien au rabbin et souligné qu'il comptait agir avec détermination contre l'antisémitisme. Il a aussi demandé à l'Etat de prendre «des mesures immédiates, fermes et exemplaires» afin de protéger efficacement les citoyens juifs.

Cet incident fait suite à celui survenu jeudi, lorsque trois activistes pro-palestiniens ont tenté de pénétrer dans la synagogue Beth Habad, dans le centre de Nice. Deux femmes et un homme ont été arrêtés et mis en examen pour violences aggravées, commises sur une personne vulnérable, en groupe et pour motif religieux.