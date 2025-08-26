Caroline Darian, fille de Gisèle Pelicot, révèle dans une interview que ses relations familiales sont rompues depuis l'affaire des viols de Mazan. Selon elle, sa mère ne croit pas qu'elle aussi a été victime d'abus sexuels de la part de son ex-mari, Dominique Pelicot.

Gisèle Pelicot et sa fille ne se parlent plus depuis la fin du procès

L'histoire brutale de Gisèle Pelicot, originaire d'Avignon en France, a fait le tour du monde. Pendant dix ans, cette femme aujourd'hui âgée de 72 ans a été droguée à plusieurs reprises par son ex-mari, Dominique Pelicot, pour être ensuite abusée et violée par des dizaines d'hommes. Fin 2024, le Français a été condamné à 20 ans de prison.

Peu après, la fille de l'ancien couple, Caroline Darian, a également porté des accusations d'abus contre son père. Selon le rapport initial, la police a également trouvé deux photos de sa fille, inconsciente et à moitié dénudée, sur l'ordinateur de Pelicot. Et là est le point névralgique: sa mère ne croirait pas qu'elle a également été victime de viol, comme elle l'explique dans une interview avec «The Telegraph».

«Ma mère n'est pas une idole pour moi»

«Ma mère a lâché ma main dans cette salle d'audience», explique Caroline Darian. La fille de Gisèle Pelicot souffre encore aujourd'hui du fait qu'elle ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Cette femme de 46 ans en parle également dans sa biographie «Et j'ai cessé de t'appeler papa». Entre-temps, elle a également porté plainte contre Dominique Pelicot.

Au tribunal, son mari Paul a déclaré en tant que témoin que sa femme avait également dû être droguée. Dominique Pelicot a nié les accusations. Caroline Darian elle-même a déclaré pendant le procès: «Je suis une victime oubliée dans cette affaire.»

Elle ne lève pas les yeux vers sa mère, qui est devenue au cours du procès une icône de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. «Ma mère n'est pas une idole pour moi», confie Caroline Darian, affirmant que leur relation est aujourd'hui détruite. Même ses frères n'auraient plus de contact avec leur mère. «Nous n'avons plus ni père ni mère.»