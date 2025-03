Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, a déposé plainte contre son père Dominique pour viols et soumission chimique, alléguant des abus sur 10 ans. Son avocate déplore l'absence d'expertises médicales et espère une enquête approfondie.

Photos et vidéos nues

La fille de Gisèle Pelicot a déposé plainte contre son père Dominique ce mercredi 5 mars. Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Dominique Pelicot est visé par une nouvelle plainte, déposée par sa fille Caroline Darian, âgée de 46 ans. Selon les informations de BFMTV, elle l'accuse de «viol et tentative de viol, agressions sexuelles et administration de substance de nature à altérer le discernement pour commettre des viols», concrètement, de soumission chimique. Les faits se seraient déroulés sur une période de 10 ans, entre 2010 et 2020.

Cette plainte a été déposée au tribunal judiciaire de Versailles par son avocate, Me Florence Rault. Caroline Darian espère que la justice prendra en compte son affaire dont des éléments compromettants ont été découverts durant le procès «des viols de Mazan».

Des photos choquantes

Parmi ces éléments, des photos de Caroline Darian, inconsciente, dans des positions similaires à celles de sa mère, ont été retrouvées. Des montages comparant les deux femmes ont également été dévoilés, ainsi que des conversations Skype où Dominique Pelicot partageait des photos et des vidéos de sa fille nue avec un internaute anonyme, qui n'a pas pu être identifié. Certains fichiers révélés étaient nommés «ma fille à poil le 9 juillet 2020» ou encore « montage mère/fille comparatif de face».

Me Florence Rault regrette qu'aucune expertise toxicologique, médicale ou gynécologique n'ait été ordonnée pour sa cliente, et que les preuves n'aient pas été suffisamment examinées. Selon elle, les échanges Skype «laissent peu de doutes sur les intentions de Dominique Pelicot».

Des faits niés par le père

Caroline Darian et son avocate souhaitent que la plainte soit étudiée sérieusement par la justice et que Dominique Pelicot soit à nouveau interrogé pour soumission chimique et abus sexuels. Durant le procès historique «des viols de Mazan», il avait toujours nié avoir drogué ou abusé de sa fille. L'accusé avait notamment crié durant l'audience: «Jamais! Jamais je ne t'ai touché!»

De son côté, l'avocate de Dominique Pelicot, Me Béatrice Zavarro, n'est pas surprise par ce nouveau rebondissement. Elle attend de prendre connaissance des détails de la plainte, soulignant toutefois l'absence d'éléments objectifs pour poursuivre Dominique Pelicot pour ces faits.

Engagée à travers son association «M'endors pas», Caroline Darian lutte contre la soumission chimique. Elle a d'ailleurs sorti un nouveau livre, «Pour que l'on se souvienne», ce mercredi 5 mars.