Le Festival de Cannes a été paralysé durant plusieurs heures. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Des actes de sabotage ont provoqué un black-out de plusieurs heures samedi sur une partie du Sud-Est de la France, et notamment à Cannes, au dernier jour du Festival dont la clôture se déroulera normalement selon les organisateurs. Peu avant 17H00, l'électricité a été rétablie pour l'ensemble des 160'000 foyers privés de courant, a annoncé le gestionnaire RTE. Cette panne massive a été provoquée, selon le préfet des Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux, par des «actes graves de dégradations portant atteinte à l'intégrité des infrastructures électriques».

Dans la nuit, un incendie sur un poste électrique de très haute tension à Tanneron (Var) avait provoqué une première coupure dans le Var et les Alpes-Maritimes. Puis, à 10H00, c'est un pylône électrique situé à Villeneuve-Loubet (Alpes-maritimes) qui a subi des «dégradations majeures», selon le préfet. Trois des quatre piliers d'un pylône de la ligne à haute tension alimentant la ville de Cannes «ont été sciés», dans le cadre d'"un acte malveillant», a précisé le procureur de Grasse Damien Savarzeix à l'AFP.

«Tous les moyens sont mobilisés pour identifier, rechercher, interpeller et mettre à disposition de la justice les auteurs de ces actes», a souligné dans un communiqué le préfet, précisant que la coupure a impacté «toutes les communes du littoral entre Antibes et le Var ainsi que des communes situées davantage dans les terres». En dépit de la panne, la cérémonie de clôture du 78e festival de Cannes, prévue en fin d'après-midi, pourra se dérouler «dans des conditions normales», avaient rapidement assuré les organisateurs, précisant que le Palais des Festivals avait «basculé sur un système d'alimentation électrique indépendant».

Perturbations du trafic ferroviaire

Néanmoins, des projections cannoises prévues au Cineum, un cinéma indépendant du Palais, ont dû être interrompues plus tôt dans la journée. D'autres projections ayant lieu au palais des Festivals avaient été suspendues une quinzaine de minutes dans la matinée. «Je viens de déjeuner au Carlton et ils sont très gentils, ils essaient de faire de leur mieux», a raconté à l'AFP Melanie Palm, une touriste californienne. «Il n'y a pas d'électricité, donc la glace fond, il n'y a aucun moyen de nettoyer les assiettes et couverts, ils servent de la nourriture froide, il est impossible de servir certains plats!».

Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont recensé une centaine d'interventions mineures dans le département, principalement sur des pannes d'ascenseur. Les réseaux de télécommunication ont également été impactés par intermittence. La circulation de certains trains régionaux a également été perturbée, avec des suppressions de trains entre Grasse et Cannes et des retards entre Les Arcs et Antibes. Vers 14H30, l'électricité a repris en gare de Cannes, selon la SNCF.

En milieu d'après midi, les feux de signalisation avaient été rétablis autour du Palais des festivals et les néons des commerces qui avaient dû rester fermés commençaient à se rallumer. Dans son restaurant libanais, situé à deux pas du Palais des Festivals et très prisé des festivaliers, Eva Ayach se lamentait en début d'après-midi: «Je n'ai eu aucune information, on est en train de perdre beaucoup d'argent car on a perdu le service du midi». Plongé dans le noir, son restaurant servait pour le déjeuner uniquement des mezzes froids.

«Le problème c'est au niveau des cartes bleues et des frigos», s'inquiétait samedi matin Laurent Aboukrat, 36 ans, patron de Jamin, un restaurant mediterranéen du centre de Cannes. disant à l'AFP craindre de devoir «tout jeter».