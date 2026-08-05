Le chef Jean Imbert placé sous statut de témoin assisté

Le célèbre chef Jean Imbert a été placé sous le statut de témoin assisté mercredi à Paris. Une enquête judiciaire est ouverte sur des accusations de violences envers ses ex-compagnes, un an après une première plainte.

AFP Agence France-Presse

Le «cuisinier des stars» Jean Imbert a été placé mercredi après-midi sous le statut de témoin assisté, dans le cadre de l'enquête menée sur des accusations de violences commises sur d'ex-compagnes, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une information judiciaire -mesure permettant la saisine d'un juge d'instruction- contre le chef de 45 ans, un an après la première plainte contre lui et au terme de deux jours de garde à vue. M. Imbert a été entendu pendant plusieurs heures mercredi après-midi par un juge d'instruction et a été placé à l'issue de cet interrogatoire sous le statut de témoin assisté, selon une source proche.