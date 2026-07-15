La justice a classé mercredi les accusations contre Jacqueline Jacob, grand-tante de Grégory Villemin, comme prescrites. Elle était soupçonnée d'avoir harcelé les parents du garçon tué en 1984 dans les Vosges.

La justice abandonne les poursuites contre la grand-tante du petit Grégory

La justice abandonne les poursuites contre la grand-tante du petit Grégory

AFP Agence France-Presse

La justice a déclaré mercredi prescrits les faits reprochés à la grand-tante de Grégory Villemin, soupçonnée d'être l'un des corbeaux ayant harcelé les parents du petit garçon tué en 1984 dans les Vosges, a rapporté son avocat à l'AFP.

Jacqueline Jacob, mise en examen le 24 octobre pour «association de malfaiteurs», avait saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. Celle-ci a constaté lors d'une audience à huis clos que «les faits reprochés à Madame Jacob sont prescrits car ce sont des délits», a expliqué Frédéric Berna.