Un élève de 15 ans est mort jeudi à Charols, près de Montélimar, lors d'un exercice de coupe de bois avec une tronçonneuse. L'adolescent s'est blessé accidentellement au cou pendant sa formation.

AFP Agence France-Presse

Un élève de 15 ans est décédé jeudi après s'être blessé accidentellement au cou avec une tronçonneuse qu'il manipulait dans le cadre de sa formation dans un lycée agricole de la Drôme, a annoncé la préfecture.

L'accident est survenu en milieu de matinée dans un bois de la commune de Charols où les élèves du lycée professionnel privé Sylva Campus de Montélimar, spécialisé dans les métiers de la forêt, s'exerçaient à couper du bois, selon la préfecture qui a confirmé une information de la radio Ici Drôme-Ardèche.

Accident durant sa formation

La tronçonneuse a rebondi et blessé l'adolescent au cou, au niveau de la carotide, et les pompiers n'ont pas réussi à le réanimer, ont indiqué ces derniers à l'AFP. Il s'agit d'un «accident dans le cadre d'une activité de formation», a précisé la préfecture de la Drôme à l'AFP.

Trois encadrants de l'école et 17 élèves se trouvaient sur place, selon les pompiers. Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été activée afin de proposer une prise en charge aux personnes ayant assisté à la scène ainsi qu'aux parents qui le souhaiteraient, a ajouté la préfecture.