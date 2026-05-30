Deux trains à grande vitesse en direction de Paris de la compagnie Trenitalia, transportant 841 passagers, sont restés bloqués en pleine voie toute la nuit en Côte-d'Or avant de repartir samedi matin, a-t-on appris auprès de la préfecture. La panne est survenue vers 23h45 entre l'Yonne et la Côte-d'Or et les préfectures des deux départements ont mobilisé des moyens pour porter assistance et distribuer de l'eau aux passagers. Aucune évacuation n'a eu lieu.
Des effectifs du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or ont également été déployés sur place, a précisé la préfecture dans un communiqué. Selon Trenitalia, l'incident découle d'un précédent problème d'aiguillage sur la ligne Lyon-Paris, qui a conduit à détourner tous les trains à grande vitesse sur la ligne classique.
Passagers intégralement remboursés
L'un des deux trains de la compagnie italienne est resté bloqué sur une déviation à 23h30. Une tentative de le «coupler» au deuxième train arrivant derrière n'a pas réussi, conduisant à l'envoi sur place d'une équipe de techniciens avec du matériel supplémentaire, a expliqué Trenitalia dans un communiqué. Les deux trains, un Milan-Paris et un Lyon-Paris, sont repartis vers 9 h 30 et arrivés à Paris Gare de Lyon vers 10h30, avec environ 12 heures et 13 heures de retard, selon l'opérateur ferroviaire. Il a précisé que «les deux trains étaient restés alimentés avec la climatisation active» et que les voyageurs avaient été assistés à bord et tenus informés de la situation.
Les passagers, dont certains ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, seront intégralement remboursés de leur trajet. Une «analyse interne» a en outre été diligentée, indique encore Trenitalia. Selon un porte-parole de SNCF (Société nationale des chemins de fer français) Réseau, l'incident est dû à «des difficultés techniques rencontrées sur le matériel roulant» et a provoqué des perturbations dans les deux sens samedi matin entre Dijon et Paris.