AFP Agence France-Presse

Deux trains à grande vitesse en direction de Paris de la compagnie Trenitalia, transportant 841 passagers, sont restés bloqués en pleine voie toute la nuit en Côte-d'Or avant de repartir samedi matin, a-t-on appris auprès de la préfecture. La panne est survenue vers 23h45 entre l'Yonne et la Côte-d'Or et les préfectures des deux départements ont mobilisé des moyens pour porter assistance et distribuer de l'eau aux passagers. Aucune évacuation n'a eu lieu.

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Des effectifs du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or ont également été déployés sur place, a précisé la préfecture dans un communiqué. Selon Trenitalia, l'incident découle d'un précédent problème d'aiguillage sur la ligne Lyon-Paris, qui a conduit à détourner tous les trains à grande vitesse sur la ligne classique.

Passagers intégralement remboursés

L'un des deux trains de la compagnie italienne est resté bloqué sur une déviation à 23h30. Une tentative de le «coupler» au deuxième train arrivant derrière n'a pas réussi, conduisant à l'envoi sur place d'une équipe de techniciens avec du matériel supplémentaire, a expliqué Trenitalia dans un communiqué. Les deux trains, un Milan-Paris et un Lyon-Paris, sont repartis vers 9 h 30 et arrivés à Paris Gare de Lyon vers 10h30, avec environ 12 heures et 13 heures de retard, selon l'opérateur ferroviaire. Il a précisé que «les deux trains étaient restés alimentés avec la climatisation active» et que les voyageurs avaient été assistés à bord et tenus informés de la situation.

Les passagers, dont certains ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, seront intégralement remboursés de leur trajet. Une «analyse interne» a en outre été diligentée, indique encore Trenitalia. Selon un porte-parole de SNCF (Société nationale des chemins de fer français) Réseau, l'incident est dû à «des difficultés techniques rencontrées sur le matériel roulant» et a provoqué des perturbations dans les deux sens samedi matin entre Dijon et Paris.