François Bayrou se donne deux mois pour venir à bout de son plan budgétaire visant à faire 44 milliards d'économies. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre François Bayrou s'est donné samedi «deux mois» pour mettre un point final à son plan de rigueur budgétaire présenté cette semaine, sur lequel les oppositions menacent de le censurer.

«Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre. On a deux mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement», a déclaré sur BFMTV le chef du gouvernement depuis sa ville de Pau, où il a notamment assisté au départ de la 14e étape du tour de France cycliste en direction de Luchon-Superbagnères.

44 milliards d'économies

Vendredi, le maire de Pau a également fait visiter sa ville à la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui l'a relaté sur le réseau X. François Bayrou avait convenu mardi en présentant son plan qu'il pourrait «discuter» avec les groupes parlementaires mais sans «reculer» sur les objectifs fixés de réduction du déficit.

Son plan prévoit près de 44 milliards d'économies en 2026. «Ce n'est pas tout à fait le tour de France» mais la chaîne de «l'Himalaya», a redit François Bayrou, qui voit dans l'accroissement de la dette et du déficit de la France un «danger mortel» pour le pays.

Dans «La Tribune Dimanche», l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve a dénoncé un plan «injuste et récessif» qui pèsera sur «la consommation alors que la croissance est faible». Le président du mouvement La Convention plaide pour «des réformes structurelles réelles», que «les ménages les plus aisés, avec une forte propension à épargner, contribuent davantage» et pour que certaines dépenses soient «réévaluées voire arrêtées», citant «le service national universel» et «le pass Culture».