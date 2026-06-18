À Lyon, des citoyens se mobilisent pour examiner 27 kilos de notes de frais de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sous Laurent Wauquiez. Une opération inédite après cinq ans de bataille judiciaire.

AFP Agence France-Presse

«Merci d'être présents pour cette opération inédite»: devant des piles de documents, le journaliste Nicolas Barriquand de Mediacités Lyon accueille des volontaires venus éplucher jeudi des notes de frais de la Région Auvergne-Rhône Alpes, sous la présidence de Laurent Wauquiez.

Après cinq ans de combat judiciaire, le média indépendant a obtenu que la collectivité lui communique les factures et demandes de remboursement déposées par les membres de l'exécutif et leurs collaborateurs entre 2019 et 2021.

Convoqué fin mai à la Région pour récupérer ces documents, Nicolas Barriquand arrive à vélo avec son ordinateur, prêt à télécharger une clé USB ou à faire des copies numériques. «Un chargé de mission m'attendait avec trois cartons et un air amusé», relate-t-il.

Plus de 500 volontaires

Après un aller-retour pour revenir en voiture, il embarque près de 27 kilos de feuilles volantes: des tickets de restaurant, des factures d'agence de voyage, des péages d'autoroute... Le tout en vrac, sans annotation ni, souvent, mention de l'auteur de la dépense.

Trois options sont envisagées pour passer au crible ces quelques 7700 documents: «mobiliser toute l'équipe» pendant des jours, soit douze personnes dans les quatre villes où le média est implanté, «recourir à l'intelligence artificielle» ou «parier sur l'intelligence collective», explique le journaliste.

La troisième option est retenue et un appel est lancé auprès des lecteurs pour leur demander de participer à un «Wauquiez day», afin d'éplucher les notes de frais de celui qui est désormais chef de file des députés LR et de ses proches. Les réponses – plus de 500 – dépassent les attentes de l'équipe de Mediacités, qui retient pour un premier jour de travail une cinquantaine de personnes: des retraités, salariés ou étudiants «sans lien d'intérêt avec des élus» pour éviter «la récupération politique».

«Adrénaline»

Parmi eux, Monique Gaudet, 68 ans, se définit comme une «lectrice lambda», motivée par l'enjeu pour «la démocratie»: «on doit avoir accès aux informations sur les dépenses de nos élus», dit-elle. «J'ai aussi envie d'aider Mediacités dans cet âpre et stupide combat contre Laurent Wauquiez.»

D'après le cofondateur du média en ligne, Benjamin Peyrel, l'ancien président de Région «est le seul» à avoir mis autant d'obstacles sur la route de sa rédaction qui, en 2021, a sollicité plusieurs collectivités dans le cadre d'une enquête nationale sur les frais des élus locaux.

«Certains ont été récalcitrants comme Carole Delga», la présidente socialiste d'Occitanie, «mais il n'y a qu'avec Auvergne Rhône-Alpes qu'il a fallu aller devant la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), le tribunal administratif, la cour d'appel administrative, le Conseil d'Etat - où nous avons gagné à chaque fois - puis revenir devant le tribunal administratif pour demander le respect des décisions précédentes sous astreinte journalière», explique-t-il. «Ce n'est que là qu'ils ont cédé.»

Révélations en série

Pierre Col, un pré-retraité de 63 ans, dénonce «ces manoeuvres dilatoires». «Laurent Wauquiez a fait son fond de commerce sur l'assistanat et après, il refuse de dire comment il dépense l'argent public», souligne ce militant d'Anticor. Ce jeudi, il joue le rôle d'«archiviste-vérificateur» au côté d'un quadragénaire chargé d'entrer dans un logiciel les données lues par une trentenaire, comptable de profession.

Comme eux, tous les volontaires sont organisés en petits groupes de trois. «Il y a un peu d'adrénaline à l'idée de trouver quelque chose de suspect», reconnaît Lena Maillet, une étudiante en journalisme de 22 ans. «Même si en tant que citoyenne, ce ne serait pas une bonne nouvelle...»

Des révélations ont déjà été faites par la Cour des comptes qui, en 2024, a épinglé les dépenses de communication de Laurent Wauquiez dont un dîner à plus de 1200 euros avec l'écrivain Michel Houellebecq. L'enjeu n'est pas forcément là pour Nicolas Darriquand. «Quoi qu'on trouve, on a déjà fait la moitié du chemin en médiatisant l'obstruction de la région: l'info c'est qu'il n'est pas normal qu'une collectivité mette cinq ans à transmettre des documents de cette façon.»